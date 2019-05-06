الدقير تسلمنا تصور الوساطة وسنرد عليه

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ عمر الدقير؛ ان قوى الحرية والتغيير تسلمت مبادرة لجنة الوساطة وهي قيد النقاش بين كتل الحراك الشعبي.

واشار في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين الى ان الوثيقة الدستورية التي دفعت بها قوى الحرية والتغيير ناقصة؛وهي مسودة قابلة للنقاش والاستدراك.

واضاف قوى الحرية والتغيير لديها مشروع دستور انتقالي؛ مشيرا الى ان حزبه مع تشكيل حكومة ذات كفاءات ولانمانع ان كانت شخصيات حزبية.