الدقير يدعو للتعجيل بتكوين الحكومة المدنية

دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ عمر الدقير؛ المجلس العسكري الى الإسراع في نقل السلطات للمدنيين حتى تباشر الحكومة عملها في تسيير أمور البلاد. واكد في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالخرطوم وجود خلافات بين قوى الحرية التغيير؛ وقال أن التفريط في وحدة قوى الحراك تفتح الباب للثورة المضادة.

وقال الدقير ان الثورة قطعت راس النظام ولكن لاتزال الدولة العميقة تحكم البلاد؛ مشيرا الى وجود خلاف في الرؤى مع المجلس العسكري حول تشكيل المجلس السيادي.

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