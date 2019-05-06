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الوليد يوجه بتعديل البلاغات في الاحداث الاخيرة

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وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد احمد محمود بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت اثناء الاحداث الاخيرة والتي نتج عنها الموت من المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) الى المادة 130 القتل العمد.

كما وجه ان يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م.

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