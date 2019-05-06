3مليون وأربعمائة ألف جالون جازولين للموسم الزراعي بشمال كردفان

صادقت وزارة الزراعة السودانية على زيادة حصة ولاية شمال كردفان من الوقود للموسم الصيفي إلي 3 مليون وأربعمائة ألف جالون جازولين بدلاً من الحصة المحددة بـ (3) ملايين ومائتي ألف جالون من الجازولين.

وطمأن أبوالبشر مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان طارق أمين كافة مزارعي الولاية بأن مطلوبات الجازولين للزراعة لهذا الموسم تم توفيرها بنسبة 100%.

وقال إن وزارته قامت برفع احتياجات قدرت بـ (3) ملايين ومائتي ألف جالون من الجازولين، مضيفا أن وزارة الزراعة الاتحادية قامت برفع الكمية 3 مليون وأربعمائة ألف جالون جازولين، ونبه إلي أن الكميات التي تم التصديق بها تغطي احتياجات الموسم الزراعي بالولاية.

وأعلن أبو البشر عن زيارة لوكيل وزارة الزراعة الاتحادية للولاية خلال الشهر الحالي للوقوف على الاستعدادات للموسم، وقال أنه سيتم خلال الزيارة التباحث حول الآلية التي يتم بموجبها إنفاذ مطلوبات الموسم من الجازولين والتقاوى، واكد أنه تم توفير المبيدات الحشرية بجانب الاسمدة والمعقمات، كما تم مكافحة الآفات القبلية للموسم