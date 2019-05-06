ساحة الاعتصام تشهد اليوم أكبر إفطار جماعي في تاريخ السودان

يتوقع أن تشهد ساحة الاعتصام اليوم أكبر إفطار في تاريخ السودان من حيث عدد الحضور الذي يتوقع بمئات الآلاف من الصائمين الذين سوف يفطرون أول أيام الشهر الفضيل بالساحة قبالة القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكملت اللجان الثورية التي تنتشر في ساحة الاعتصام ، استقبال الشهر الفضيل بتركيب زينة رمضان ونصب عدد كبير من الخيم الرمضانية التي يتوقع أن تمتلئ عن آخرها بجموع الصائمين الثوار الذين يتواجدون في باحة الاعتصام منذ نحو شهر مطالبين بالدولة المدنية.

ويتوقع أن يقيم الثوار عدداً من البرامج الدينية والدعوية والإرشادية والترفيهية بعد إفطار رمضان الذي يأتي هذا الموسم مختلفاً عن كل الأعوام السابقة من حيث عدد الحشود الكبيرة التي تتواجد بساحة الاعتصام.