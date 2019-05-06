تشكيليون يفرغون من اكمال لوحه جدارية تبلغ 3 الف متر بساحة الاعتصام

يعكف الفنانون التشكيليون بساحة الاعتصام على الفراغ من إكمال اللوحة الجدارية التي يبلغ طولها ثلاثة آلاف متر، وتحتوي على رسومات تعبر عن الثورة بجانب أفكار أخرى، فضلاً عن توقيعات الثوار المشاركين بساحة الاعتصام.

واتخذ فنانو التشكيل من مركز التدريب المهني مقراً لهم، حيث تتاح الفرصة لكل من يريد التعبير بالرسم فيما يحدد مكان اللوحة الجدارية في وقت لاحق.