القضائية: التحقيق مع قضاة اتهموا زملاءهم بالفساد

أوضح رئيس إدارة التفتيش والرقابة القضائية السلطة قاضي المحكمة العليا عثمان الصديق أحمد ، ان هناك لبساً في نشر خبر بشأن التحقيق مع بعض القضاة اتهموا عبرمذكرة زملاءهم بالفساد ومن شاركوا في موكب القضاة الأسبوع الماضي .

مشيراً إلى أن بعض القضاة الذين شاركوا في الموكب قد وردت أسماؤهم في المذكرة .

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وأضاف أحمد في تصريح أمس بحسب صحيفة الانتباهة إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية إجراءات من قبل السلطة القضائية .

مبيناً أن هناك مذكرة خرجت بفساد عدد من القضاة مما دعا رئيس القضاء للتحقيق مع الأسماء التي وردت في المذكرة .

وذلك بعد أن تقدم القضاة الذين اتهموا في المذكرة بالفساد بطلبات لمنح الإذن كاجراء ضروري لتحريك إجراءات جنائية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)