التاريخ: 06-مايو-2019
5 مشاهدة
أوضح رئيس إدارة التفتيش والرقابة القضائية السلطة قاضي المحكمة العليا عثمان الصديق أحمد ، ان هناك لبساً في نشر خبر بشأن التحقيق مع بعض القضاة اتهموا عبرمذكرة زملاءهم بالفساد ومن شاركوا في موكب القضاة الأسبوع الماضي .
مشيراً إلى أن بعض القضاة الذين شاركوا في الموكب قد وردت أسماؤهم في المذكرة .
وأضاف أحمد في تصريح أمس بحسب صحيفة الانتباهة إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية إجراءات من قبل السلطة القضائية .
مبيناً أن هناك مذكرة خرجت بفساد عدد من القضاة مما دعا رئيس القضاء للتحقيق مع الأسماء التي وردت في المذكرة .
وذلك بعد أن تقدم القضاة الذين اتهموا في المذكرة بالفساد بطلبات لمنح الإذن كاجراء ضروري لتحريك إجراءات جنائية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القضائية: التحقيق مع قضاة اتهموا زملاءهم بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.