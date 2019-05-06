ضبط كمية من الأسلحة والاحزمة الناسفة بالخرطوم

ضبطت قوات الدعم السريع كمية من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة القابلة للتفجير. وأوضح المقدم جدو عبدالرحمن حسب وكالة السودان للانباء(سونا) أن معلومة وردت لقوات الدعم السريع بأن هناك عقار بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات . وفور تلقي المعلومات تحرك تيم من الدعم السريع وداهم المنزل ووجد فيه أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة وطبنجات قرنيت وأجهزة ثريا ووسائل اتصالات حديثة بجانب أجهزة خاصة للتفجير عن بعد وأكد المقدم جدو أن قوات الدعم ستكون عيناً ساهرة لسلامة وأمن المواطنين، مؤكدا ضرورة التعاون بين الأجهزة النظامية والمواطن باعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع.

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