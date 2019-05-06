مجلس الصحوة يطالب بإطلاق سراح موسى هلال وكافة الاسري والمعتقلين من دارفور

طالب مجلس الصحوة الثوري السلطات السودانية بإطلاق سراح زعيمه الشيخ موسى هلال ورفاقه المعتلقلين منذ عهد النظام السابق عام 2017م بالاضافة الى كافة المعتقلين والاسري من دارفور الذين لايزالون في ا السجون في وأعلن أحمد محمد ابكر الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة ، رفضه القاطع لاستمرار اعتقالهم موضحاً إن السلطات ما زالت تمنع ذويهم من زيارتهم ،والتعرف على أماكن اعتقالهم . ولم تمكنهم من الاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وناشد المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط ، كما طالب السلطات بإطلاق سراح كافة أسرى الحرب والعتقلين السياسيين في دارفور وكردفان بدون قيد أو شرط.