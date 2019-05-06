الرعاة يغتصبون فتاة شرق كتم والقاء القبض على الجاني

اغتصب احد الرعاه فتاه قاصر تبلغ من العمر 14 سنة قرب قرية تيمتيم الواقعة على بعد (5) كلم شرق كتم بولاية شمال دارفور يوم الجمعة و قال الناشط يحيى خميس ان احد الرعاه واسمه تاج الدين عبد الحميد عمر تمكن من القبض على الفتاة من ضمن اربعة اخريات خرجن لجمع الحطب و قام باغتصاباها.

واوضح ان الاهالي بعد ابالغهم من قبل الفتيات الهاربات تحركوا الي مكان الحادث و استطاعوا القاء القبض علي الجاني تاج الدين حيث سلم لمركز شرطة كتم.

و اوضح ان الاهالي بقرية تيمتيم خرجوا يوم الجمعة في تظاهرة كبيرة منددين بجرائم الاغتصاب و مطاليبين السلطات بالعمل الجاد لوقف هذة الانتهاكات .