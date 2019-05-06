أول فرصة للتأكد من وجود البشير ورموز نظامه بالسجن

اعلن المتحدث الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، عن استعداد المجلس السماح للصحافيين والمهتمين بحقوق الإنسان بزيارة سجن كوبر الاتحادي، للتأكد من وجود قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير داخل السجن.

ونفى الكباشي خلال مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الإنتباهة وجود أي اتجاه لفض الاعتصام القائم أمام مقر الجيش بالقوة.

واعلن استعدادهم لتقديم أي دعم لوجستي يطلبه المعتصمون ، كما أعلن قبول المجلس الوساطة التي تقودها شخصيات وطنية.



ويشكك الشارع السوداني في اعتقال الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه البائد داخل سجن كوبر، منذ عزل الجيش له في 11 من ابريل الماضي، في اعقاب موجة احتجاجات شعبية متواصلة رافضة لحكمه الذي امتد ثلاثين عاماً.