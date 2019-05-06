محاولات لإزالة المتاريس أمام كبري كوبر

نشر تجمع المهنيين السودانيين بياناً عاجلاً عبر صفحاته على مواقع التواصل، يؤكد فيه بمحاولات لإزالة المتاريس الموجودة قبالة كبري كوبر. وقال “تجري الآن محاولات لإزالة الترس الموجود قبالة كبري كوبر، هذه المتاريس هي أحد أهم خطوط أمامنا تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيدوها وقدموا أرواحهم من أجلها.”

وأضاف “عليه ندعو جميع الثوار للحضور للقيادة العامة لحراسة اعتصامنا وحماية ثورتنا وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس والتي هي مدخل لفض الإعتصام وتقويض الثورة.”

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