الارصاد: طقس متقلب بداية رمضان

توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية وحدة الانذار المبكر في تقريرها عن حالة الطقس بالبلاد أن تشهد العشره ايام الأولى من شهر رمضان الكريم طقس متقلب، نسبيا برياح نشطة وربما هطول امطار خفيفة، احيانا في الاواسط و الشرق و جنوب الاواسط والجنوب، متوقعا أن تنخفض درجات الحرارة يولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق واجزاء من ولايات سنار، القضارف، كسلا والبحر الأحمر وجنوب دارفور مع نهاية هذا الأسبوع وذلك نتيجة لاحتمال هطول امطار في تلك الولايات.

وأوضح الأستاذ أبو القاسم إبراهيم إدريس رئيس وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية في تصريح حسب(سونا) أن الظروف، عموما مهيئة لهطول الامطار مع طول الشريط الشرقي والاجزاء الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي، مشيرا إلى ظهور تشكيلات من السحب العالية والمتوسطة في اغلب انحاء البلاد.

واضاف أن اعلى درجه حراره متوقعة في الخرطوم هي (45) درجة مئوية وتستمر دون تغيير يذكر حتى آخر ايام الأسبوع الحالي ثم تنخفض خلال عطلة الأسبوع المقبل

وأبان أن الايام الماضية شهدت، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خاصة في شرق و جنوب شرق البلاد و بالمقارنة مع معدلاتها في هذه الفترة، مشيرا إلى أنها تعتبر اعلى من المعدلات في شرق واواسط و غرب و جنوب البلاد.

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وقال إن اجزاء من البلاد شهدت تقلبات في الطقس بدأت بارتفاع في درجات الحرارة تلاه امطار خفيفة وغبار مثار رصدته محطاتنا في الشرق الاواسط.

وتوقع أن يسود على ساحل البحر الأحمر طقس دافيء إلى حار، نسبيا نهار ومعتدل ليلا وفي الصباح.

واشار إلى أن الرياح في البلاد، عموما شمالية إلى شمالية شرقية في الشمال وجنوبية إلى جنوبية شرقية في جنوب الاواسط والجنوب بينما يتوقع أن تكون متغيره الاتجاه والسرعة في الاواسط.