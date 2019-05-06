اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

استشهاد احد مصابي احداث نيالا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن استشهاد سعد محمد احمد احد مصابي احداث نيالا وذلك بعد معاناة مع إصابته بطلق ناري في البطن في عملية فض اعتصام ثوار مدينة نيالا البواسل بواسطة قوات نظامية نهار يوم السبت وقالت قوى الحرية والتغيير بولاية جنوب دارفور في بيان ان استخدام القوة المفرطة من بمبان واعيرة نارية لتفريق الثوار ادي إصابة لاكثر من (20) ثائر عشرة منهم بالرصاص الحي ،ثلاثة منهم إصاباتهم خطره ،في(الصدر) و(الحوض ) و فتاة تهشمت قدمها وباقي الإصابات ناتجة عن العنف المفرط بإستخدام ( السونكي والدبشك والعصا ). 

واشار البيان الى إلي دخول قوة ترتدي زي الشرطة والجيش ( ملتحين يشتبه في انتماءهم للامن الشعبي ) الي المستشفي حيث قامت هذه القوة بالإعتداء علي الثوار داخل المستشفي واكد البيان الثوار المعتصمين امام القيادة ليست لديهم أدني صلة باحداث اليوم ونرفض اي محاولة لربطهم بهذه الاحداث ويظل ميدان القيادة بنيالا هو المنبر الدائم لمواصلة الإعتصام . 

ومن جانبه أكد والي جنوب دارفور المكلف، اللواء ركن هاشم خالد محمود، أنه لن يسمح مرة أخرى بتواجد المعتصمين أمام القيادة العامة أو مبنى أمانة حكومة الولاية، وشدد على أن للمعتصمين الحق في اختيار أي مكان آخر للاعتصام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد احد مصابي احداث نيالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا