استشهاد احد مصابي احداث نيالا

واشار البيان الى إلي دخول قوة ترتدي زي الشرطة والجيش ( ملتحين يشتبه في انتماءهم للامن الشعبي ) الي المستشفي حيث قامت هذه القوة بالإعتداء علي الثوار داخل المستشفي واكد البيان الثوار المعتصمين امام القيادة ليست لديهم أدني صلة باحداث اليوم ونرفض اي محاولة لربطهم بهذه الاحداث ويظل ميدان القيادة بنيالا هو المنبر الدائم لمواصلة الإعتصام .
ومن جانبه أكد والي جنوب دارفور المكلف، اللواء ركن هاشم خالد محمود، أنه لن يسمح مرة أخرى بتواجد المعتصمين أمام القيادة العامة أو مبنى أمانة حكومة الولاية، وشدد على أن للمعتصمين الحق في اختيار أي مكان آخر للاعتصام.
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