السجن لمتهمين انتحلا صفة قوات الدعم السريع داخل ساحة الاعتصام

التاريخ: 06-مايو-2019 فى : حوادث 15 مشاهدة أصدرت محكمة جنايات السوق بحري برئاسة القاضي هشام محمد الهادي حكماً يقضي بالسجن شهراً في مواجهة متهم أدين بانتحاله صفة موظف حكومي برتبة رفيعة المستوى بجانب ذلك أمرت المحكمة بتنفيذ عقوبة الجلد (40) جلدة والغرامة مبلغ (1000) جنيه . Advertisements وحسب الاتهام فإن المتهمين تم ضبطهما بعد الاشتباه بهما داخل ساحة الاعتصام وهما يرتديان زياً عسكرياً من قبل افراد الدعم السريع ومن ثم تم اقتيادهما لقسم المدينة بحري وأخضعا للتحقيقات ومع مواصلة التحقيقات دون لهما بلاغ ومن ثم أحيل ملف الدعوة لمحكمة جنايات السوق وبسماع المحكمة أطراف القضية أنزلت القرار أعلاه وتم فصل ملف الدعوة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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