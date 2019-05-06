الكشف عن عملية فساد بشركة بترول حكومية

التاريخ: 06-مايو-2019 فى : أخبار 179 مشاهدة أظهر تقرير لإدارة المراجعة الداخلية في شركة بترولية حكومية شهيرة عمليات تبديد المال العام من قبل إدارة الخدمات العامة بالشركة . واطلعت مصادر بحسب صحيفة الانتباهة على تقرير رسمي صادر عن إدارة المراجعة الداخلية بالشركة يظهر تورط إدارة الخدمات العامة بالشركة في تبديد المال بصورة متكرة وتخصيص سيارت الشركة لفئات محددة من الموظفين. Advertisements ووفقاً للتقرير الرسمي لإدارة المراجعة الصادر في العام الماضي فإن إدارة الخدمات ظلت تخالف لائحة شروط خدمة العاملين فضلاً عن ادائها لانشطة دون وجود لوائح وقوانين تنظم العمل. إضافة لإهمال موارد وأصول الشركة بعدم تقييم الأصول التي تشرف عليها لغرض التأمين للقيمة السائدة حفظا للموارد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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