جدارية بطول (3)آلاف متر في ساحة الاعتصام

يعكف الفنانون التشكيليون بساحة الاعتصام على الفراغ من إكمال اللوحة الجدارية التي يبلغ طولها 3 آلاف متر ، وتحتوي على رسومات تعبر عن الثورة بجانب أفكار أخرى ، فضلاً عن توقيعات الثوار المشاركين بساحة الاعتصام .

واتخذ فنانو التشكيل من مركز التدريب المهني مقراً لهم ، حيث تتاح الفرصة لكل من يريد التعبير بالرسم فيما يحدد مكان اللوحة الجدارية في وقت لاحق .

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وعبر عدد من الفنانين التشكيليين بحسب وكالة سونا للأنباء عن أشواقهم لإكمال هذه اللوحة الجدارية التاريخية ليقف العالم على فنون التشكيل بالسودان وتفاعله مع الأحداث عبر رسوم تعبر عن أشواق المواطن السوداني بعد نجاح ثورته.

يذكر أن اللوحة عبارة عن قطعة قماش يبلغ طولها ثلاثة آلاف متر استخدمت فيها ألوان (اكيريليك) بكل الأشكال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)