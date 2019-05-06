مواطنو أبو حمد يغلقون المحلية ويهددون شركات التعدين

التاريخ: 06-مايو-2019
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أغلق المواطنون المعتصمون بمحلية أبو حمد، الشوارع الرئيسية احتجاجا على عدم استجابة المجلس العسكري الانتقالي لمطالبهم.
وقال عدد من المعتصمين أمس إنهم اغلقوا عدداً من مؤسسات المؤتمر الوطني وبعض شركات التعدين، بالإضافة الى الشوارع الرئيسية ومشروع تشغيل الخريجين، وهددوا بقطع المياه من شركات التعدين، واتهمة المحلية بقطع الكهرباء خلال حديث ممثل المجلس العسكري للمعتصمين .
موضحين وبحسب صحيفة الجريدة، أن هذ الفعل دفع بالمواطنين للاحتجاج وتم اغلاق المحلية وتسليم المفتاح الى ممثل المجلس العسكري، ونوهوا الى انه سيتم اغلاق بقية شركات التعدين الأخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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