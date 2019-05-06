فساد يقدر ب(60) مليار جنية في التأمين الصحي

التاريخ: 06-مايو-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة في أولي شكاوى الفساد التي تزكم الأنوف خلال (30) عاماً من حكم الرئيس المخلوع عمر البشير قدم العاملون بالأدارة التنفيذية للتأمين الصحي بولاية جنوب دارفور مذكرة لوالي جنوب دارفور المكلف تطالب باقالة المدير التنفيذي للتأمين الصحي بجنوب دارفور . وأتهم العاملون المدير التنفيذي بالفساد وتبديد الأموال بجانب تبعيتة للنظام البائد (حزب المؤتمر الوطني) واهدارة للمال العام وقام بتحويل مبلغ (60,000,000) جنية الي رئاسه الصندوق من المفترض أن تستخدم في تقديم الخدمات الاسااسية بالولاية بجانب عدد ثلاث سيارات تابعة للتأمين الصحي بالولاية وقيامة بتعيين عدد من الموظفين عن طريق المحسوبية ورفضة بعدم توفير الأجهزة والمعدات الطبية المهمة لمواطني الولاية مثل جهاز الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية . Advertisements وبحسب صحيفة التيار أن مبلغ ال(60) ملياراً تم تحويلها في حساب خاص وفقاً لمعلومات أولية . الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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