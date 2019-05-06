*ورمضان كريم..

*وهذا أول رمضان للبشير لا يتلقى فيه التهاني الرسمية…منذ ثلاثين عاماً..

*بل ويكون فيه داخل السجن بدلاً من بيت الضيافة الرئاسي..

*وفي انتظاره عشرات القضايا الجنائية…والمالية…والأخلاقية…و الدستورية..

*ولا أدري هل سيجتر فيه بعضاً من جرائمه؟…أم ما زال مذهولاً؟..

*ومنها جريمة إعدام ضباط رمضان – على عجل – قبل ليلة وقفة العيد بيوم..

*وهي الإعدامات التي ارتجف لها الترابي…حسب قوله..

*وذلك لسرعتها…وكلفتتها…وتوقيتها…ووقوعها – وهذه مهمة – بعد وعدٍ بالعفو..

*فالبشير اشتهر بالكذب…والخداع…ونقض العهود..

*ثم بقوة عين – وقلة حياءٍ – يُحسد عليهما يحتج على إعدام صدام صبيحة العيد..

*وكذلك احتج منسوبو حزبه على (لا) أخلاقية هذا الفعل..

*والبشير الآن في السجن…ولكن كثيراً من منسوبي حزبه هؤلاء ما زالوا طلقاء..

*وليست المشكلة في أنهم طلقاء…يجلسون في بيوتهم..

*وإنما في كونهم (طلقاء) داخل مواقع تمكينهم…وأياديهم (مطلوقة) فيما يفعلون..

*والذي يفعلونه هذا من قبيل ما كانوا يفعلونه سابقاً..

*فقط الاختلاف الوحيد أنه بات يُغلف بسلوفان مخادع ؛ يُظهر غير ما يُبطن..

*ولذلك نقول إن الثورة (لسه) لم تنجح..

*ما لم تنجح – أولاً – في تنظيف مرافق الدولة الحساسة من بقايا منسوبي الإنقاذ..

*ونقول الحساسة كيلا نقع في خطأ (التطهير) ذاته..

*فما كل منسوبي الوطني يستحقون (الرمي في الشارع)…كما فعل نظامهم البائد..

*ومن هذه المرافق الحساسة أجهزة الإعلام الرسمية..

*من تلفزيون…وإذاعة…وقنوات…ووكالات أنباء…وفضائيات – وإذاعات – ولائية..

*فهي تبث سموماً بطعمٍ مستساغ ؛ وتحسب أنها ذكية..

*وكذلك الشرطة – والتي لحد البارحة – يُعاقب فيها من يُجاهر بعدائه للإنقاذ..

*أو يجاهر بتأييده للثورة ؛ فالمنسوبون الكبار (قاعدون)..

*وقاعدون كبار بتلفزيون السودان الرسمي يفعلون شيئاً غريباً – وعجيباً – البارحة..

*فقد بدو وكأنهم (يلمعون) شخصاً للمرحلة القادمة..

*ليكون رئيساً للوزراء…أو وزيراً كبيراً…أو مسؤولاً رفيعاً…أو عضواً سيادياً..

*فما أن انتهت استضافته في برنامج حتى بدأت استضافة جديدة..

*أي والله العظيم كما أقول لكم ؛ ليس بين البرنامجين سوى (فاصل ونواصل)..

*والمذيعان معروفان بتغزلهما الممل في محاسن الإنقاذ..

*والضيف (القاعد ديمة) هو الوليد مادبو…ويُقدم على أنه خبير (حوكمة) عالمي..

*ولا مأخذ لنا عليه…ولكن هذا (التلميع السمج) يثير التساؤل..

*سيما إن كان في منبر إعلامي لا يزال تحت هيمنة منسوبي المؤتمر الوطني..

*ولم تسقط لسه…ولكن ليس كل منسوبي الوطني سيئين..

*فهناك (قلة) من شاكلة الفريق جلال الدين ؛ والذي أقر بأني ظلمته عن جهل..

*وذلك حين طالبت بإقالته من العسكري…مع الاثنين الآخرين..

*فقد تأكدت – بطريقتي الخاصة – من صدق إفادته المصورة..

*بل واستوثقت من دوره في (كلبشة) البشير قبل تنفيذه المجزرة..

*ورغم ذلك لابد من الحذر كيلا تُفاجئنا ثورةٌ مضادة يجري الإعداد لها بليل..

*نظفوا المواقع الحساسة من (الكبار) المشكوك فيهم..

*وبأعجل ما يمكن ؛ فكل يوم يمر – وهؤلاء في أماكنهم – يشكل خطراً على الثورة..

*أو على ثورةٍ لم تنجح (لسه) !!.

صلاح الدين عووضة

صحيفة الانتباهة