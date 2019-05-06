معتصمون: (تحقق الحلم ورمضان بلا كيزان)

كللت جهود جبارة في إكمال تحضيرات عالية المستوى لبسط الراحة للصائمين أمام القيادة العامة .

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وإنتابت المعتصمين لحظات فرح وترقب كان أبرزها التعبير الفوري خلال جولة بساحة الإعتصام عن تحقق حلم (صيام رمضان من غير كيزان)، وذكر أحد المعتصمين أنه رغم إرتفاع درجات الحرارة إلا أن المعتصمين عازمون على قضاء الشهر الفضيل حتى يستجاب لمطالبهم .

وفي غضون ذلك وبحسب صحيفة الإنتباهة، أكملت اللجان الفنية بمقر الإعتصام أمام القيادة إستعدادها لشهر رمضان بتركيب خيام جديدة وتجهيزات مختلفة، وأفصح الناشط فارس النور عن تجهيز صالات كبيرة للمعتصمين، وتجهيز خيم (4 في 4) للمعتصمين المتابعين والحارسين التروس .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)