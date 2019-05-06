سيارات عسكرية مدججة بالسلاح تقتحم واجهات للحزب البائد

التاريخ: 06-مايو-2019
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رصدت مصادر أمس الأحد سيارات عسكرية مدججة بالسلاح تقتحم عددا من الواجهات التابعة لحزب المؤتمر الوطني البائد في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم.
ومن الواجهات التي تم السيطرة عليها أمس منظمة الطلاب الوافدين احدي الأذرع والواجهات التابعة لحزب الرئيس المخلوع
كما لأحظ أيضا تعزيز الحراسة المشددة على احد المواقع التابعة للأمن الشعبي في ضاحية جبرة _ شرقي محطة البيبسي
وبحسب صحيفة التيار تم ضبط كميات كبيرة من الأموال معبئة في جوالات وأسلحة خفيفة قبل عشرة أيام .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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