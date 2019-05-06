تجمع المهنيين تدعو الشعب السوداني للتمسك بكافة أشكال الحراك السلمي الجماهيري

ودعا التجمع جميع جماهير الشعب السوداني للتمسك بكافة أشكال الحراك السلمي الجماهيري مع ترتيب الصفوف وزيادة وتيرة العمل التنظيمي والاستعداد لكافة الاحتمالات، ودعا التجمع كذلك الى ضمان استمرار الاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج والتظاهر بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني،
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