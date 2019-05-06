والي كسلا يستقبل متحرك قوات الدعم السريع

أستقبل والي ولاية كسلا، المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد، وعدد من القيادات العسكرية، متحرك قوات الدعم السريع الذي وصل الولاية يوم الأحد، بغرض إسناد القوات النظامية بكافة مكوناتها، وفرض هيبة الدولة، وبسط الأمن، وحماية المواطن. ورحب همد، بحسب وكالة السودان للأنباء، بمتحرك قوات الدعم السريع، مشيداً بدورهم ومجاهداتهم مع القوات المسلحة في كافة المواقع، مؤكداً وقوف القوات المسلحة بالولاية مع قوات الدعم السريع، ومساندتها في تنفيذ المهام المطلوبة، داعياً الجميع لأن يكونوا على قدر الانضباط، مشيراً إلى الترتيبات التي وضعتها الولاية سيتم تنفيذها عبر الطريقة المطلوبة. من جانبه، أكد قائد المتحرك، الرائد نصر الدين الرقيق آدم، جاهزية قوات الدعم السريع لتنفيذ المهام المطلوبة، موضحاً أن غايتهم في قوات الدعم السريع حماية الوطن والمواطن، ومساندة القوات النظامية الأخرى بالولاية، تحقيقاً للأمن والاستقرار وسيادة القانون، ومنع الفوضى والتفلتات.

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