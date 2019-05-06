أطلع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي شقيقه الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.

وثمن خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من سلفاكير، المتابعة اللصيقة للرئيس سلفاكير ومواقفه الداعمة للبلاد في هذه المرحلة الدقيقة .

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كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس سلفاكير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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