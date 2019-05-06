اليوناميد تسلم مقرها في الضعين لحكومة الولاية

قالت بعثة اليوناميد انها استكملت إغلاق وتسليم مقر رئاسة قطاعها في الضعين الى السلطات الحكومية بشرق دارفور كاول رئاسة قطاع يتم اغلاقها وتسليمها وفقاً للمرحلة الثانية من عملية تقليص البعثة الجارية الآن بموجب تفويض مجلس الأمن.

وقالت البعثة ان حكومة ولاية شرق دارفور اوضحت ان مقر رئاسة القطاع السابق والأصول الأخرى ذات الصلة سيتم إستخدامها كتوسعة لجامعة الضعين فيما سيتم إستخدام مشفى المستوى الأول بالمعسكر كمركز صحي يوفر خدمات صحية في مجال النساء والتوليد.

حيث اصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الطيب خوجلي قرار قضي بتشكيل لجنة لتلقي شكاوي الفساد والمفسدين بالولاية واحالتها الي جهات الاختصاص برئاسة رئيس الادارة القانونية بالولاية.

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ونص القرار علي تكوين لجنة مهامها الاتي :استلام الشكاوي وتصنيفها وتحويلها الي الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها والعمل علي مكافحة الفساد والمفسدين بالولاية.

وفي ولاية النيل الابيض اعلن اللواء حيدر علي الطريفي والي الولاية عن فتح نيابة مختصصة للفساد بمدينة كوستي لتلقي كل الشكاوي المتعلقة بالفساد، واشترط الوالي عند فتح البلاغات حضور شاهدين.

وتسلم اللواء عبدالخالق بدوي محمود والي غرب دارفور المكلف مذكرة من تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير بوحدة تندلتي الادارية بمحلية الجنينة حوت المذكرة مطالب الثوار المعتصمين في العاصمة الخرطوم اضافة إلى مطالب المحلية التي تمثلت في اهمية توفير الخدمات للمنطقة وايقاف اجراءات الاراضي ومنح التصاديق للتجار لجلب السلع الاستراتيجية وفتح الطرق.

كما دعت المذكرة إلى توفير البيئة المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومحاكمة رموز النظام السابق في المنطقة بالتشديد على ضرورة حل التنظيمات ووضع دورها ومواردها تحت إمرة القوات المسلحة في تندلتي.