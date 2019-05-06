ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 06 مايو 2019م

صحيفة أخبار اليوم: - مجمع الفقه الاسلامي يعلن اليوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المعظم - المجلس العسكري: سنسلم ردنا لقوى الحرية و التغيير اليوم - تجمع المهنيين: لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين - المهدي يدلي بافادات مثيرة حول الاوضاع الراهنة بالبلاد - بعد عزل البشير .. الامارات تكشف السبب الرئيسي للأزمة في السودان صحيفة الوطن: - تجمع المهنيين: لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني واحد - نيابة مكافحة الفساد تخضع البشير لجلسة تحقيق - "الانتقالي العسكري" يرد على "الإعلان الدستوري" اليوم - إعفاء عبد المجيد وتعيين عباس رئيساً للقضاء - سحب السيارات الرئاسية والدستورية من مسؤولين بالنظام السابق وكالة السودان للأنباء "سونا" - المجلس العسكري: سنسلم ردنا لقوى الحرية والتغيير بالاثنين - البرهان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس سلفاكير - قرار بتعيين مولانا عباس علي بابكر رئيسا للقضاء - نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس المخلوع - تجمع شباب السودان يعلن مرشحهم لرئاسة الوزراء "الوليد آدم مادبو" - الاثنين 6 مايو أول رمضان 1440 هجرية - الوليد يوجه بتعديل البلاغات في الاحداث الاخيرة - اعتقالات بنيالا لرموز المؤتمر الوطني المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc" - نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس المخلوع عمر البشير - وزارة التربية: عمليات تصحيح إمتحانات الشهادة شارفت على نهايتها - إعفاء عبدالمجيد وتعيين بابكر رئيساً للقضاء - مشاورات لإستئناف إجتماعات الحدود بين الخرطوم وجوبا - مريم: مقترحات الوساطة تجاوزت اعلان قوي الحرية - تعديل الإتهام في حالات الوفاة خلال الأحداث الأخيرة إلى مادة "القتل العمد" Advertisements هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر - خلال زيارته لمحلية طوكر الوالي المكلف يقف على كافة الخدمات الأساسية بالمحلية - الجمعية السودانية لأطفال السكري تنظم وقفة إحتجاجية أمام مستشفى دقنة ببورتسودان للمطالبة بتوفير خدمة علاجية متكاملة لأطفال السكري - اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج يتعهد بحل مشكلة الكهرباء والمياه بمحلية سواكن - التربية والتوجيه تختتم دورة تدريبية نوعيه في اطار برنامج تحسين جودة التعليم - نقابات المحامين والأطباء والمهنيين وعمال الشحن والتفريغ يسيرون مواكباً حاشدة دعما للثورة والمطالبة بتكوين حكومة مدنية شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض - والي ولاية النيل الابيض المكلف يصدر قرارا بتكوين لجنة لانجاح الموسم الزراعي الصيفي بالولاية - المدير التنفيذى لمحلية ام رمتة يشهد ختام فعاليات المخيم الثقافى الصيفى بالمحلية - محلية كوستي : ختام فعاليات المخيم الصيفي النموذجي الرابع هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفـور - والي غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود يقوم بزيارة تفقدية إلى محليتي فوربرنقا وبيضة للوقوف على المشروعات الخدمية والتنموية - توقف إمداد مياه الشرب بالجنينة ونقص الأدوية العلاجية بصيدليات التأمين الصحي يثير غضب جماهير الجنينة هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور - والي الولاية المكلف: الولاية تشهد استقرارا في الاوضاع الامنية بفضل الجهود المبذولة من الادارات الاهلية والاجهزة الامنية ويؤكد اهتمام حكومه الولاية بحل مشكلات المياه والكهرباء بالولاية. - والي الولاية المكلف يلتقى وفد الادارة الاهلية بمنطقة ودعه بمحلية كلمندو - المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية يؤكد سعيه لتقديم افضل الخدمات الصحية والاجتماعية لانسان الولاية . - الورشة التدريبية في مجال بناء السلام والتعايش السلمي تختتم اعمالها وتصدر توصياتها تعزيزا للسلم الاجتماعى بالمنطقة الشمالية الشرقية للولاية . شبكة الشروق نت - نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس المخلوع - "يوناميد" تلتزم باستراتيجية "الخروج" من دارفور - إعفاء عبدالمجيد وتعيين عباس رئيساً للقضاء هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان - والي غرب كردفان المكلف ولجنة امن الولاية يقومون بزيارة لمحلتي النهود والأضية - وفد من وزارة الصحة الاتحادية يصل حاضرة الولاية بهدف تقييم النظام الصحي - مدير ديوان الزكاة بمحلية الاضية يدشن برنامج شهر رمضان بتكلفة بلغت اكثر من اربعة مليون جنيه - قوى الحرية والتغيير بمدينة الفولة تنصب مخيما للاعتصام امام امانة الحكومة وتطالب بتنفيذ مطالب المذكرة التي تم رفعها للوالي المكلف مؤخراً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 06 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.