الإعدام شنقاً لرجل اغتصب طفلاً بالخرطوم

التاريخ: 06-مايو-2019
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أصدرت محكمة الطفل عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على رجل اغتصب طفل عمره 9 سنوات ، بأحد أحياء الخرطوم .
وحسب الاتهام فإن المدان استدرج الطفل بواسطة مبلغ مالي إلى مبنى مهجور بالمنطقة الصناعية التي يعمل بها المدان وبعدها قام باغتصابه إلا أن صديق المجني عليه شاهده فاخبر والدة المجني عليه بأنه رأي رجلاً كبيراً يدخل ابنها في منزل مهجور ويغتصبه بحسب صحيفة السوداني ، حيث أسرع والد المجني عليه للمكان وأثناء سيره صادفه ابنه في الطريق وهو في حالة نفسية سيئة فاقتاده إلى قسم الشرطة ودون بلاغاً ضد المهم ، الذي أوقفته الشرطة رهن التحقيق وأحالت ملفه للمحكمة حيث مثل الاتهام المحامي حسن داؤود .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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