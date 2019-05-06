فتح بلاغات ضد والي سابق متهم بإنشاء عدد من الشركات الوهمية

دونت (7) بلاغات متعلقة بالفساد وأخرى جنائية حول الأحداث الأخيرة في مواجهة رموز من النظام المباد والقيادات بالمؤتمر الوطني في بورتسودان .

Advertisements

وأفتح والي البحر الأحمر المكلف عصام عبدالفراج نيابة المال العام المتعلقة بالتحري في قضايا الفساد والدعاوي الجنائية المتعلقة بالأحداث الاخيرة أمس، وعلمت مصادر أن هنالك سبع دعاوي ضد نافذين من رموز النظام السابق وقيادات المؤتمر الوطني .

وفي سياق ذي صلة ذكر المواطن (م،ع،أ) وبحسب صحيفة الإنتباهة أنه بصدد فتح بلاغ ضد والٍ أسبق في جرائم متعلقة بالفساد وإنشاء عدد من الشركات الوهمية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)