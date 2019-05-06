إحباط محاولة تخريبية بالخرطوم وضبط أسلحة وعبوات ناسفة

ضبطت قوات الدعم السريع كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة ومتفجرات جاهزة وعبوات وأحزمة ناسفة وعدداً من البطاقات والعربات والمتحركات والأختام والأزياء العسكرية المختلفة وأجهزة اتصالات .

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وتمكنت من إلقاء القبض على أكثر من عشرة من المتهمين بمنزل بحي الطائف في الخرطوم ، وقال قائد القوة المنفذة للعملية المقدم ركن جدو عبد الرحمن بحسب صحيفة السوداني ، أن الضبطية تمت بمعلومات استخباراتية دقيقة لقوات الدعم السريع ، وأكد جاهزيتهم للقضاء على كل من تسول له نفسه المساس وسلامة الوطن والمواطنين .

وقال جدو رسالتنا واضحة لكل من يستهدف أمن وسلامة الوطن ، وناشد المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي وجود مشبوه بالأحياء ، مبيناً الأسلحة المضبوطة كانت جزءاً من مخطط تخريبي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)