إحباط محاولة تخريبية بالخرطوم وضبط أسلحة وعبوات ناسفة

التاريخ: 06-مايو-2019
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ضبطت قوات الدعم السريع كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة ومتفجرات جاهزة وعبوات وأحزمة ناسفة وعدداً من البطاقات والعربات والمتحركات والأختام والأزياء العسكرية المختلفة وأجهزة اتصالات .
وتمكنت من إلقاء القبض على أكثر من عشرة من المتهمين بمنزل بحي الطائف في الخرطوم ، وقال قائد القوة المنفذة للعملية المقدم ركن جدو عبد الرحمن بحسب صحيفة السوداني ، أن الضبطية تمت بمعلومات استخباراتية دقيقة لقوات الدعم السريع ، وأكد جاهزيتهم للقضاء على كل من تسول له نفسه المساس وسلامة الوطن والمواطنين .
وقال جدو رسالتنا واضحة لكل من يستهدف أمن وسلامة الوطن ، وناشد المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي وجود مشبوه بالأحياء ، مبيناً الأسلحة المضبوطة كانت جزءاً من مخطط تخريبي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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