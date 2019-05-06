إغلاق القنصلية المصرية بالخرطوم (3) أيام

التاريخ: 06-مايو-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة أغلقت القنصلية المصرية أبوابها في وجه طالبي التأشيرات لثلاثة أيام بسبب تجمهر ثوار أمام مكاتبها في الخرطوم أمس . Advertisements وفرقا السلطات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع تظاهرات لمجموعات شبابية تصل نحو (200) شاب كانوا قد تجمهروا أمام بوابة القنصلية وأطلقوا هتافات (حرية سلام وعدالة) . في وقت رفضت فيه المجموعات الشبابية الأنصياع لأوامر القوة المؤمنة للقنصلية بتنظيم الصفوف وأكدا وبحسب صحيفة الإنتباهة، بأنهم (صابنها هنا) أمام القنصلية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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