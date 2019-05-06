بلاغات قنص المتظاهرين تحت طائلة القتل العمد

التاريخ: 06-مايو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة وجه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الأحداث الأخيرة والتي أسفر عنها الموت من المادة (51 ) من قانون الاجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) الي المادة (130) القتل العمد … وبحسب صحيفة التيار أن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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