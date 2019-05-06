ابتسامة مراسلة قناة العربية الحدث مع “حميدتي” تلاقي هجوما من بعض مغردي تويتر

لاقت الاعلامية السودانية “رفيدة ياسين” مراسلة قناة العربية الحدث هجوما من بعض مغردي تويتر، بسبب صورة لها تجمعها بنائب المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول “حميدتي”، تظهر فيها وهي تصافحه مبتسمة.

وقام بعض المغردين بتوجيه اتهام ل” ياسين” بتمجيدها لحميدتي الذي يتهمونه بارتكاب جرائم في حرب دارفور، ووصفه لها في تعليق مع الاعلامية “تسابيح خاطر” بالبساطة، وطرح أحد المغردين سؤالا لها “هل هذه الابتسامة المافي محلها من المهنية؟”.

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ونفت رفيدة عنها هذا الاتهام قائلة ‏‎: ” انا لم امجد ولا امجد أَحد ولست مسؤولة عن تصورات وتخيلات البعض”.

وكانت العربية الحدث قد أجرت لقاءً مع “حميدتي” من مكتبه بالقصر الجمهوري بالخرطوم، أدارته مراسلتها “رفيدة”، تطرق فيه للراهن السياسي بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)