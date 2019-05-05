تسريبات تكشف عن أسرار "آيفون" الجديد

كشفت تقارير إخبارية عن التسريبات الأخيرة الخاصة بهاتف "آيفون" الجديد، المتوقع إطلاقه سبتمبر/أيلول المقبل.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا يشير لأبرز التسريبات الخاصة بهاتف "آيفون" المرتقب، الذي سيحمل تحديثات نوعية كبرى.

وأشارت إلى أن هاتف "آيفون XR2" سيتضمن تحديثات نوعية في كاميرات الهاتف، بالإضافة إلى سرعة شحن كبيرة.

وقالت إن هاتف "آيفون XR2" سيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات بسعر يمكن أن يصل إلى 700 دولار أمريكي.

وستحتوي علبة "آيفون" المرتقب على شاحن جديد سيكون أكثر سرعة مدعوم بوصلة "يو إس بي سي" جديدة، وفقا لعدد من الصور المسربة للشاحن الجديد.

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لكن المفاجأة الأكبر، ستكون عودة تقنية "بصمة الأصبع" إلى هاتف "آيفون XR2" الجديد، والذي سيتم دعمه بصورة مختلفة، تعمل على مسح بصمة الأصبع في أي موقع من الشاشة اللمسية للهاتف.

كما قالت المجلة الأمريكية إنه من المتوقع أن يتم دعم "آيفون" أيضا بمعالج جديد فائق السرعة "A12".

أما بالنسبة لكاميرا "آيفون" الجديد، فسيتم دعمها بتقنية "الصور الذكية" فائقة الجودة التي تدعم تقنيات "الذكاء الصناعي"، والتي تدعم أيضا تقنيات "الواقع المعزز".

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف "آيفون" الجديدة في 10 سبتمبر/أيلول، على أن تطرح للبيع في 20 سبتمبر.