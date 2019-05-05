“تجمع المهنيين” يرفض مقترح لجنة الوساطة

التاريخ: 05-مايو-2019
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أعلن “تجمع المهنيين السودانيين”، يوم الأحد، عن رفضه القاطع لمقترح تقدمت به لجنة الوساطة بين “قوى الحرية والتغيير” والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي، داعياً السودانيين إلى الاستعداد لكافة الاحتمالات. وأكد أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب.
وقال بيان لتجمع المهنيين إنه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل عسكري محدود، ودعا شركاءه في إعلان الحرية والتغيير الساهرين على مصالح الوطن، إلى تجنب طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة السودانية.
وكشف التجمع بحسب ما نقلته الشروق – عن تنظيمات سياسية قال إنها لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد، بإصدارها بيانات منفصلة، بحثاً عن مصالح حزبية متعجلة، مشيراً إلى ضرورة التوحد لإكمال مهام الثورة.
وكانت لجنة الوساطة الوطنية قد اقترحت في وقت سابق، على المجلس العسكرى و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، تكوين مجلسين، أحدهما سيادي بأغلبية مدنية، وآخر للأمن والدفاع بأغلبية عسكرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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