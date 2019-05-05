شداد يشيد بشجاعة حكم مباراة المريخ وهلال الأبيض ويوجه باتخاذ عدة إجراءات

التاريخ: 05-مايو-2019
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بعد عودته من إمارة أبوظبي العربية ومشاهدته لتسجيل الفيديو الخاص بالاعتداء على حكم مباراة المريخ الخرطوم والهلال الأبيض في دوري النخبة بالدوري الممتاز، (الطيب حسين)، أشاد البروف كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بشجاعة الحكم، وفيما يتعلق بالأحداث المؤسفة التي صاحبت المباراة وجه بالآتي:
يقوم الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني بمخاطبة أمن الملاعب وعموم الأجهزة الأمنية المختصة للتعرف على المعتدين من أجل تقديمهم إلى المحاكمة، علماً ان الحكم حرر بلاغاً في ذات الواقعة..
يرفع الأمين العام أسماء المعتدين إلى لجنة الانضباط لاتخاذ مايلزم.. يقوم الأمين العام أيضاً بتكملة الاتي: التكفل بمنصرفات علاج الحكم الطيب حسين كاملةً والتكفل بقيمة تذكرة عودته إلى موطنه غير منقوصة وتقديم حافز مالي بقيمة (20) ألف كتعويض للحكم جراء ما أصابه من أذى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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