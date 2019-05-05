حميدتي للاتحاد الأوروبي: حريصون على تسليم السلطة لحكومة مدنية

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، للاتحاد الأوروبي حرص المجلس على تسليم السلطة لحكومة مدنية، والتوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية كافة، وأكد رغبة السودان في تعزيز علاقاته مع الاتحاد على أسس استراتيجية واضحة وتقديره لدعمه.

وقدم نائب رئيس المجلس، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الأحد، مبعوث الاتحاد الأوروبي، جان كرستوفرد، تنويراً للمبعوث حول الأوضاع السياسية الراهنة، وأكد حرصهم على التوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية كافة.

واستعرض نائب رئيس المجلس العسكري – خلال اللقاء – دور السودان في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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وأشاد المبعوث الأوروبي بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة في حقن دماء السودانيين، عبر الانحياز لخيار الشعب ودعم ثورته.

وأبان أن الاتحاد الأوروبي سيكون في الحياد ومراقباً للأحداث، دون الانحياز لأي طرف، ودعم خيار الشعب فيما يلي الحكومة الانتقالية.

ودعا المبعوث بحسب شبكة الشروق – المجلس إلى الاستمرار في مهامه ودوره الإيجابي في تعزيز السلام والاستقرار خلال المرحلة الراهنة والخروج بالسودان إلى بر الأمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)