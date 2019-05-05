"المجلس العسكري" يعفي رئيس القضاء ويعين بديلا له

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ لها، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، عين عباس علي، رئيسا للقضاء ويعفي عبد المجيد إدريس، من هذا المنصب،. يتم الآن رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،

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