وقفة احتجاجية للحُكام أمام مقر الإتحاد ومسؤول يصِفهم بالعاطلين

الخليج 365 : تأكيداً لإفراد ( باج نيوز) نفذ مجموعة من الحكام القوميين، وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد الكرة السوداني بالخرطوم (2) نهار اليوم ( الأحد). وطالب الحكام برحيل سكرتير لجنة الحكام عامر عثمان وإتهموه بالفشل في أداء في عمله، ومسؤوليته في تدهور جهاز التحكيم طيلة الفترة الماضية. Advertisements وحمل الحكام لافتات تندد بالسياسات التي ينتهجها سكرتير الحكام عامر عثمان وهتفوا بشعارات تُطالب برحيله، وإحداث تغيير جذري في منظومة الحكام بالسودان. من جانبه، وصف سكرتير لجنة التحكيم المركزية عامر عثمان الوقفة التي نفذها الحكام بأنها لا قيمة لها، ونعت الحكام المحتجين بالعاطلين، وقال إنهم لم يديروا أي مباريات طيلة الفتة الماضية. واتهم عثمان، الاتحاد السابق بتبني افكار الحكام المحتجين والتخطيط لهم، وأكد باق بموقعه ولن يسقطه حتي رئيس الجمهورية بحسب قوله.

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