ضبط كميات هائلة من الأوراق النقدية المزيفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تمكنت مباحث قسم شرطة اللاماب من القبض على (5) متهمين وبحوزتهم كرتونة وجوال بها كميات هائلة من الأوراق النقدية المزيفة فئة المئتي جنيه، تقدر قيمتها بأكثر من(3) مليارات جنيه، وتفيد متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم أنه أثناء العمل المنعية لمباحث قسم اللاماب تحت إشراف النقيب شرطة عباس عيسى عثمان رئيس القسم اشتبه التيم في مجموعة من الأشخاص يحملون كرتونة مغلفة وجوالا قرب منطقة الاسطبلات بالخرطوم وبتفتيش المحتويات تم العثور على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة فئة (200) جنيه، بعضها جاهزة (للقص) و التوزيع بحوزة المتهين، جاري التحري في البلاغ . المادة السابقة كاراكاس تشكر موسكو لجهودها في دعم حكومة فنزويلا المقالة القادمة حبس شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين بسبب التآمر ضد الدولة

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