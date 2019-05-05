د.شداد : لن نسمح بعودة الرياضة الجماهيرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قطع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفسير كمال شداد بأنهم لن يسمحوا بعودة الرياضة الجماهيرية عبر تعليق النشاط الرياضي، وأعلن أن الاتحاد سيُبلغ كل الجهات النظامية لضرورة التأمين الكافي لإقامة المنافسات الرياضية.

وقال شداد إن مهمتهم في اتحاد كرة القدم السوداني ادارة النشاط، ومهمة الأندية تجهيز الفرق للمشاركة، وأوضح أن اللجنة المنظمة للمسابقات ستعمل على إعادة ترتيب كل المتعلقات بانطلاق النشاط وفق أي تعديلات تقتضيها الضرورة في الإطار القانوني، وأكد أن مساعيهم قائمة للإستفادة من تمديد الموسم الافريقي حتى 15 يونيو ، ما يمنحهم فرصة أفضل لإنهاء الموسم وفق الخارطة المفترضة محليا، وقال ” بأي حال يعمل الاتحاد على التكيف مع الوضع الراهن لتسمية الممثلين افريقيا في الموسم القادم ببطولة الاندية الافريقتين الابطال والكونفدرالية” .

وأكد شداد أن لجنة المسابقات مهمومة بتوفير الأمن والسلامة للحكام والفرق، وهو ما استدعى اصدارها القرار، وقال “أي حديث عن تعليق النشاط بصورة مطلقة لا معنى له، وهو يقود إلى توقف اللعب المحلي حتى اغسطس المقبل”، وأضاف “سنبتر كل السلوكيات الشاذة سوى كانت من لاعبين أو مدربين أو مشجعين”.