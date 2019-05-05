النفط : مخزون بـ (٤٣) ألف طن لسد الفجوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وزارة النفط: الوقود المتوفّر كافٍ للاستهلاك اليومي وعودة الصفوف بسبب “الهلع”

زيادة حصة البنزين للخرطوم إلى (٢٧٠٠) والجازولين إلى (٣٧٠٠) متر مكعب

الخرطوم: مروة كمال

عزت وزارة النفط والغاز، أزمة الوقود إلى الظواهر السالبة بمحطات الوقود، متمثلة في الطريقة الخطأ التي يُتَحصّل عبرها الوقود.

وأكد مدير الإمدادات والتوزيع، نائب المدير العام بالوزارة، فيصل عبود لـ (الصيحة) أمس، أن الوقود المتوفر كافٍ جداً للاستهلاك اليومي. ونفى وجود مشكلات في الترحيل، وعزا عودة الصفوف أمام المحطات للهلع لدى أصحاب المركبات. ودعا الجهات الرقابية لتفعيل دورها، وقال: “في السابق كان قانون الطوارئ رادعاً لأي ظواهر سالبة أمام المحطات”.

وكشف عبود، عن زيادة حصة البنزين لولاية الخرطوم إلى (٢٧٠٠) متر مكعب، بدلاً من (١٧٠٠) متر مكعب، فيما تمّت زيادة حصة الجازولين إلى (٣٧٠٠) متر مكعب بدلاً من (٢) آلاف متر مكعب، وأعلن أن مصفاة الجيلي تنتج (٣) آلاف طن من الوقود لمقابلة استهلاك يومي يقدر بـ (٤٢٠٠) طن، وكشف عن وجود مخزون يبلغ (٤٣) ألف طن لسد الفجوة بين المُنتج والمُستهلك.