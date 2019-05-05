موسكو تندد بالحملة الأمريكية “غير المسبوقة” للإطاحة بالحكومة الشرعية في فنزويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تندد بالحملة الأمريكية “غير المسبوقة” التي تشنها الولايات المتحدة بهدف الإطاحة بقيادة الحكومة الشرعية في فنزويلا.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقاء مع نظيره الفنزويلي خورخي أريسا “أنتم تعرفون مبادئنا، نحن ندعم بشكل حازم وثابت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس مادورو، ونحن نرى الآن حملة غير مسبوقة تقودها الولايات المتحدة للإطاحة بالسلطات الشرعية الفنزويلية”.

وأضاف لافروف “نحن ندين هذه الحملة لأنها تنتهك مبادئ القانون الدولي”.

وتابع لافروف “ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن تحركاتها الاستفزازية في فنزويلا، والتصرف بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وأشار لافروف إلى أنه “من غير المقبول تسيس المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا وموسكو ستسمر في إرسال المساعدات عبر القنوات الأممية”.

وأكد استعداد موسكو للانضمام للجهود الدولية لتسوية أزمة فنزويلا.

من جهته أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريسا، اليوم الأحد، أن كاراكاس ممتنة للجهود الروسية في دعم فنزويلا والعلاقات بين البلدين ازدادت أهمية بعد محاولات تغيير السلطة.