صيغة المجلسين هي المخرج!.. بقلم طه النعمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ أربعة أيام اتصلتُ على الزميل وصديق العمر (الشايل على عاتقه هم الوطن وناسه)، لأتفاكر معه حول ماسمعته من مبادرة يعمل عليها جماعة وصفت بأنها (شخصيات قومية) من أجل الوصول إلى حل لحالة الاحتباس التي تعترض التفاهم- حتى لا نقول التفاوض- بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي .. وإذا بي أفاجأ، دون أن تعتريني دهشة، أن صديقي ومحدثي على الطرف الآخر من الخط هو الذي (فعلها)، وهو من قام بالاتصال بأفراد مجموعة الوسطاء وطرح عليهم فكرة التحرك من أجل تسهيل وتسليك التفاهم بين المدنيين

والعسكريين، من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان.. بعد أن استشعر الجميع أن حالة الانسداد و0الاستقطاب لو استطالت و احتار الناس في ما يفعلون وعجزوا عن اكتشاف المخرج المعقول والملائم، فإن ذلك سيفتح المجال أمام قوى الثورة المضادة التي تحاول أن تستوعب صدمة سقوط البشير و(الإنقاذ) لتلملم فلولها، وتلتقط أنفاسها من أجل الارتداد بالوطن..خصوصاً بعد أن أخذ بعض أئمة المساجد و الهيئات الدينية السلطانية يتحدثون عن أن (الدين و الشريعة خط أحمر) في خطاب تعبوي كذوب، كذلك الذي يبثه السيد عبد الحي يوسف، من ذلك المسجد والصرح والمقام الأكاديمي الرفيع الذي هيأته له (الإنقاذ) بعد أن عاد من الإمارات مرحلاً في معية الطيب مصطفى وبكري قبة بائع الكسرة الشهير، بعد أن تبنوا علناً موقف (الإنقاذ) المساند لصدام حسين في احتلال الكويت..وبعيداً عن التفاصيل وما أكثرها، وشخصنة الأمور..فإن ما يؤخذ على مثل هؤلاء هو اتخاذهم الدين مدخلاً لتحقيق أهواءهم و إشباع نهمهم للحياة المرفهة والمناصب المتعددة، وغمطهم للحق وأفضل الجهاد في وجه سلطان جائر.. جار على الحرية بالانقلاب، وجار على أرواح شعبه بالقتل من غير حق، و جار على أموال الناس بالباطل، اكتنز منها الملايين و المليارات في داره وحساباتة التي كشفها التفتيش فور سقوطه.. فأين كان الأخ عبد الحي وأمثاله من كل هذا؟ أم أن الشريعة و الدين في عرفهم هو ما كان يفعل سلطانهم المخلوع الذي هيأ لهم رغد العيش وإشباع الشهوات.

* نعود لموضوعنا .. جماعة المسهلين التي قربت الشقة بين العسكريين والمدنيين، وأشاعت جواً من التفاؤل بمخرج قريب، بعد أن أقنعت المجلس العسكري بحل يتبناه هو بمبادرة منه تقوم على تأسيس مجلسين أحدهما للسيادة وآخر للأمن القومي، بحيث يغلب على الأول الطابع المدني في التكوين ويغلب على الثاني الطابع العسكري بحكم مهامه و صلاحياته المرجوة، ويرأس كليهما رئيس المجلس الانتقالي الحالي، خصوصاً في ضوء الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية و التغيير والتي تجعل من المجلس رمزاً للسيادة الوطنية ورأساً للدولة، استجابة لضرورات التحول الديمقراطي المطلوب للشارع الثائر و للمجتمع الدولي والإقليمي.. و ذلك بعد أن اقتنع المجلس بأن مصيرهم بات مرتبطاً بالثورة، بغض النظر عما كانوا يفكرون فيه عندما أقدموا على الانتصار لها، ورفضوا قتل المعتصمين حول القيادة.. ذلكم هو المخرج المنتظر لأزمة الحكم و الصلاحيات والمسؤوليات والمدخل لفترة انتقالية مستقرة وآمنة ومنتجة لتحول ديمقراطي حقيقي.