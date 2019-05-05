الشرطة تضبط أوراق نقدية مزيفة بالخرطوم

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تمكنت مباحث قسم شرطة اللاماب من القبض على (5) متهمين وبحوزتهم كرتونة وجوال بها كميات من الأوراق النقدية المزيفة فئة المئتي جنيه، تقدر قيمتها بأكثر من(3) مليارات جنيه.

وتفيد متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم بحسب ما اوردته سونا – أنه أثناء العمل المنعية لمباحث قسم اللاماب تحت إشراف النقيب شرطة عباس عيسى عثمان رئيس القسم اشتبه التيم في مجموعة من الأشخاص يحملون كرتونة مغلفة وجوالا قرب منطقة الاسطبلات بالخرطوم وبتفتيش المحتويات تم العثور على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة فئة (200) جنيه، بعضها جاهزة (للقص) و التوزيع بحوزة المتهين، جاري التحري في البلاغ .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)