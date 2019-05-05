مبادرة جامعة الخرطوم “السودان يحتاج اتفاق للانتقال”

التاريخ: 05-مايو-2019
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أكد البروفيسور منتصر الطيب عضو مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم أن السودان في مرحلة يحتاج إلى مدخل جمعي لمواجهة التحديات. وقال من مصلحة القوى السياسية أن تأتي للحكم بدون تحديات.
وأكد خلال حديثه في برنامج حوار المستقبل الذي تستضيفه قناة النيل الأزرق أن الثورة أسست لثقافة جديدة من التسامح وقال إن الرسالة الأساسية للأحزاب السودانية والنقابات هي أن السودان يحتاج لأكبر قدر من الاتفاق حول مهام الانتقال، منبهاً لأهمية تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتم الاتفاق عليها .
إلى ذلك شدد الناشط الحقوقي أحمد موسى بحسب وكالة السودان للأنباء – على أهمية تأجيل الفرح بالنجاح إلى مرحلة المرور إلى الحكومة المنتخبة ونجاحها. وقال إن ما يحدث يشكل بارقة أمل للحركات المسلحة وهي تراقب المشهد بحذر، مشيراً إلى أن جدية الحكومة في إقرار السلام ومعالجة الحروب وعلاقة المركز بالهامش من شأنه أن يفتح الباب لإحداث حالة السلام المرجوة. وقال إن تأمين الثورة يتطلب النظر إلى مهدداتها مع أهمية تمثيل الشارع ومراقبة السلطات مع تضييق مساحة العزل السياسي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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