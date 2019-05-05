إعفاء مدير مياه الخرطوم وتكليف مالك عمر الحاج

التاريخ: 05-مايو-2019
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أصدر الفريق ركن مرتضى عبدالله وراق والي الخرطوم قراراً قضى بتكليف المهندس مالك عمر عبيد الحاج، مديراً لهيئة مياه ولاية الخرطوم، خلفاً للمهندس النهيزي الرفاعي الذي تم إعفاءه ظهر اليوم (الأحد).
وكان الفريق الركن مرتضى عبد الله وراق والي ولاية الخرطوم، وجه بتوفير المياه والكهرباء بالولاية وانسيابهما، خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان المعظم.
ووقف وراق بحسب الصيحة الآن – على الموقف الحالي والإشكاليات التي تواجه المياه والكهرباء، من خلال اجتماعه صباح أمس (السبت) بوكيل وزارة الكهرباء ومدير عام وزارة المالية والاقتصاد بالولاية ومدير الشركة السودانية للكهرباء ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات ورئيس قطاع كهرباء ولاية الخرطوم ومدير هيئة مياه الولاية.
ووجه خلال الاجتماع، جهات الاختصاص بالعمل على حلها فوراً، وذلك لارتباط المياه والكهرباء بحياة المواطن مباشرة.
كما وجه بتفعيل دور الغرفة الخاصة بحل أزمة المياه والكهرباء لأنها أصبحت الآن تمثل هماً وهاجساً لمواطن الولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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