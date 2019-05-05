وقفة احتجاجية للحكام القوميين

التاريخ: 05-مايو-2019 فى : رياضة 46 مشاهدة نظم الحكام القوميين وقفة احتجاجية اليوم بمقر اتحاد الكرة بالخرطوم تنديداً بالسياسات التي يقود بها سكرتير لجنة الحكام عامر عثمان العمل. Advertisements جاء ذلك بعد أن ساءت العلاقة بين الحكام الدوليين وسكرتير اللجنة عامر عثمان ووصلت إلى طريق مسدود، وأشار إلى مقاطعة الحكام الدوليين لمباراة الهلال والشرطة القضارف التي جرت مساء أمس الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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