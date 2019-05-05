استقرار أسعار الفراخ بولاية الخرطوم

استقرت أسعار الفراخ بولاية الخرطوم الأسبوع الجاري، وبلغ سعر الكيلو 150 جنيهاً، وسعر طبق البيض 100- 125 جنيهاً، وقال مسؤول المبيعات بشركة الدواجن السودانية الكويتية، إبراهيم مكي، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الشركة تعتبر الأكبر في مجال إنتاج الدواجن.

وأوضح مسؤول المبيعات بشركة إنتاج الدجاج العربي التابعة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عامر نايل، أن سعر كليو الفراخ يبلغ 150 جنيهاً، وطبق البيض 125 جنيهاً.

وبلغت أسعار الفراخ في أسواق الخرطوم بصورة عامة خلال الأسبوع الماضي بين 150-155 للكيلو، وطبق البيض بين 110-120 جنيهاً، حيث شهدت تلك الأسواق استقرار في أسعار البيض والفراخ.