قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين الكباشي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد:

- اتصالاتنا مستمرة مع قوى الحرية والتغيير على مدار الساعة

- أخطأنا في البداية في حصر النقاش على المستوى السيادي - لم نتسلم أي وثيقة من أطراف الوساطة ولا صحة لما يتسرب عنها

- سنسلم قوى التغيير وثيقة تمثل رأينا نقدر جهود الوساطة مع قوى الحرية

- التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف

- نعكف على دراسة وثيقة قوى الحرية

- لغة التخاطب إيجابية وتدعو للتفاهم

- نتوقع الرد على الوثيقة اليوم - التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف- نعكف على دراسة وثيقة قوى الحرية- نتوقع الرد على الوثيقة اليوم يتم رصد التفاصيل لموافاتكم بها لا حقاً،،، - اتصالاتنا مستمرة مع قوى الحرية والتغيير على مدار الساعة- أخطأنا في البداية في حصر النقاش على المستوى السيادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز ما جاء خلال المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.